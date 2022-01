Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Raiola prépare une opération à plus de 150M€ pour Haaland !

Publié le 18 janvier 2022 à 20h30 par A.C.

Erling Haaland va sans aucun doute être l’un des grands acteurs du prochain mercato estival, avec Mino Raiola qui semble déterminé à faire monter les enchères pour son protégé.

Considérés comme les grandes stars de demain, Kylian Mbappé et Erling Haaland pourraient changer de club à la fin de la saison. L’attaquant du Paris Saint-Germain n’a toujours pas prolongé et le Real Madrid semble l’attendre les bras ouverts, même si ESPN assure que rien n’est encore perdu. A en croire les informations du média anglophone, les dirigeants du PSG seraient persuadés qu’avec les arrivées de Zinedine Zidane, Paul Pogba et Franck Kessié, il serait encore possible de faire changer d’idée à Mbappé et lui faire signer un contrat de courte durée. Parallèlement, l’avenir d’Haaland semble passionner l’Europe entière. Il faut dire que le Norvégien est un véritable phénomène et son club du Borussia Dortmund semble s’impatienter, devant toutes les spéculations autour de son futur départ. « Le Borussia Dortmund me pousse à prendre une décision sur certaines choses. Mais je veux juste jouer au football » a déclaré tout récemment l’attaquant de 21 ans. « Cela veut probablement dire que je vais bientôt devoir mettre les choses en route. Je n'ai jamais parlé auparavant pour respecter le club ». A l’inverse d’un Mbappé dont l’avenir semble balance entre le PSG et le Real Madrid, celui d’Haaland semble encore des plus flous...

Raiola voudrait 80M€ de commissions !

Nous vous avons révélé sur le10sport.com que le Paris Saint-Germain est une possibilité, avec les propriétaires du club qui pensent à Erling Haaland pour pallier un possible départ de Kylian Mbappé. Il ne faut toutefois pas négliger la concurrence espagnole ! D’après les informations d’ El Nacional , Mino Raiola aurait annoncé au Real Madrid que son protégé souhaite poursuivre sa carrière en Liga et aurait ouvert la porte à d’éventuelles négociations. Tout cela aura un pris, puisque Raiola aurait réclamé pas moins de 80M€ en commissions, soit plus que les 75M€ que le Borussia Dortmund pourrait recevoir de son transfert. Cela ferait donc une opération à 155M€ minimum pour le Real Madrid, qui n’aurait pas encore donné de réponse claire.

