Mercato - PSG : Al-Khelaïfi à l’origine d’un coup de tonnerre pour l’avenir d’Haaland ?

Publié le 17 janvier 2022 à 21h15 par B.C.

Alors que le Real Madrid ou encore Manchester City apparaîssent en pole position pour Erling Haaland, le PSG pourrait relancer ce dossier.

Actuellement au Borussia Dortmund, Erling Haaland pourrait prochainement prendre la direction d’un club plus huppé. Le Norvégien dispose de plusieurs pistes en vue de la saison prochaine et va devoir prendre une décision décisive pour la suite de sa carrière, et le BVB entend être fixé rapidement sur la question. Vendredi, Erling Haaland a en effet indiqué que son club lui mettait la pression concernant son avenir, et ce malgré son engagement jusqu’en 2024 : « Le Borussia Dortmund me pousse à prendre une décision sur certaines choses. Mais je veux juste jouer au football. Cela veut probablement dire que je vais bientôt devoir mettre les choses en route. » Parmi les clubs intéressés par Erling Haaland, on retrouve notamment le PSG comme vous l’avait révélé le10sport.com, et la position des Parisiens dans ce dossier sera à surveiller de près.

Le PSG est toujours là pour Haaland