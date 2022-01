Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Haaland a fixé une date pour sa grande annonce !

Publié le 17 janvier 2022 à 19h15 par B.C.

Annoncé sur le départ, Erling Haaland est pressé par le Borussia Dortmund, qui souhaite être fixé sur son avenir. Cependant, le Norvégien ne compte pas se précipiter.

Alors qu’il enchaîne les buts avec le Borussia Dortmund, Erling Haaland s’apprête à prendre une grande décision pour la suite de sa carrière. Sous contrat jusqu’en juin 2024, le Norvégien est en effet annoncé sur le départ et dispose de nombreuses options pour son avenir. Comme vous l’a révélé le10sport.com, le PSG pense à Haaland pour oublier Mbappé, mais le Real Madrid, le FC Barcelone ou encore Manchester City sont également à l’affût. De son côté, le Borussia Dortmund souhaite être fixé rapidement et met la pression sur sa star comme l’a avoué cette dernière vendredi : « Le Borussia Dortmund a commencé à me mettre beaucoup de pression. Ils veulent que je prenne ma décision maintenant. Du coup... Oui les choses vont se dérouler maintenant. Même si je voulais juste me concentrer sur le football et y jouer. »

Haaland veut attendre le mois de mai