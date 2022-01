Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ce témoignage lourd de sens sur l’avenir de Pogba !

Publié le 18 janvier 2022 à 19h10 par Th.B.

Dans le viseur de Leonardo et de la direction sportive du PSG, Paul Pogba pourrait quitter Manchester United par le biais de son potentiel futur statut d’agent libre. Et son entraîneur Ralf Rangnick n’a pas assuré le contraire.

Depuis la dernière intersaison, le nom de Paul Pogba est considérablement lié au PSG alors que son contrat à Manchester United arrive à expiration à la fin de la saison. D’ailleurs, son agent Mino Raiola confiait à Sport1 courant décembre qu’il aurait plusieurs offres à disposition. The Independent révélait en août 2021 que Leonardo et la direction sportive du PSG seraient prêts à dérouler le tapis rouge à Paul Pogba en lui offrant un salaire hebdomadaire de 600 000€. Et la tendance s’est confirmée ces derniers jours avec The Times et Le Parisien qui ont assuré qu’un challenge en Ligue 1 plairait particulièrement à Paul Pogba, lui qui n’a jamais connu l’élite du football français. Du côté de Manchester United, on ne se montre pas confiant quant à une prolongation de contrat de Pogba, en atteste la déclaration de Ralf Rangnick.

Ralf Rangnick ne sait rien pour le contrat de Paul Pogba