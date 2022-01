Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette nouvelle bombe sur l'avenir de Pochettino !

Publié le 18 janvier 2022 à 8h15 par A.M. mis à jour le 18 janvier 2022 à 8h16

Régulièrement annoncé sur le départ, Mauricio Pochettino ne devrait pas poursuivre au-delà de cette saison au PSG. Et en plus de Manchester United, l'Atlético de Madrid serait également intéressé.

Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, l'avenir de Mauricio Pochettino n'est plus un sujet tabou. Et pour cause, bien que les résultats soient plutôt probants, les dirigeants parisiens s'inquiètent du manque de cohérence tactique et semblent surtout agacer par le comportement évasif de l'Argentin face aux rumeurs. Et pour cause, s'il n'est arrivé il y a seulement un an, Mauricio Pochettino a déjà été annoncé dans le viseur de Tottenham et du Real Madrid l'été dernier, et surtout de Manchester United plus récemment pour remplacer Ole Gunnar Solskjær.

L'Atletico fonce sur Pochettino