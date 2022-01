Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar est prévenu pour Pochettino !

Publié le 18 janvier 2022 à 5h45 par Th.B.

Entraîneur intérimaire de Manchester United, Ralf Rangnick devrait voir son successeur être nommé avant la fin de la saison lorsque les Red Devils songeraient toujours à Mauricio Pochettino qui n’est pas intouchable au PSG.

Comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité le 9 novembre dernier, Mauricio Pochettino ne fait clairement pas l’unanimité du côté du PSG que ce soit à Paris ou à Doha. Sa position serait discutée et pourrait engendrer un départ et un remplacement par Zinedine Zidane. L’entraîneur du PSG dispose certes un contrat courant jusqu’en juin 2023. Cependant, Pochettino rêverait de s’asseoir sur le banc d’Old Trafford pour prendre les rênes de l’effectif de Manchester United.

Manchester United veut nommer son futur entraîneur avant la fin de la saison