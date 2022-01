Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ces révélations sur l’arrivée avortée de Wijnaldum à Barcelone !

Publié le 17 janvier 2022 à 16h45 par T.M.

Promis au FC Barcelone, Georginio Wijnaldum a finalement rejoint le PSG à l’été. Un transfert avorté évoqué ce lundi par la presse espagnole.

Arrivé au terme de son contrat à Liverpool, Georginio Wijnaldum avait la possibilité de rejoindre le club de son choix à l’intersaison. Le Néerlandais était l’une des bonnes affaires à saisir et c’est finalement le PSG qui a raflé la mise. Pourtant, initialement, Wijnaldum semblait très loin de rejoindre Mauricio Pochettino. En effet, pendant plusieurs mois, il était annoncé que le milieu de terrain de 31 ans était promis au FC Barcelone, où Ronald Koeman l’attendait les bras ouverts.

Pas une question d’argent !