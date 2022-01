Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Une date est annoncée pour la vente de l’OM !

Publié le 18 janvier 2022 à 3h45 par A.M.

Très actif concernant la vente de l'OM, Thibaud Vézirian semble penser que le club sera vendu avant la fin de la saison.

Malgré les nombreux démentis de Frank McCourt, Thibaud Vézirian reste fidèle à son discours assurant que l'OM est bien vendu : « Tout ce qui se met en place me donnera raison. Je vais forcément écrire un livre sur cette aventure tellement c'était fou. Et l'avenir me donnera raison sans problème. J'aurais préféré qu'on m'appelle et qu'on me dise que je suis hors timing, ça aurait été professionnel et j'aurais pu comprendre. J'ai trouvé ça très gros ». Selon le journaliste, il ne manque plus que l'officialisation et cela pourrait intervenir dès la fin de la saison.

L'OM sous pavillon saoudien avant juillet ?