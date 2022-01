Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Avant Mangala, Dupraz boucle une autre recrue !

Publié le 19 janvier 2022 à 13h10 par A.M.

Bien que l'ASSE n'ait toujours pas communiqué au sujet de Joris Gnagnon, le contrat de l'ancien Rennais a bien été enregistré auprès de la LFP.

Cet hiver, l'AS Saint-Etienne ne chôme pas. En effet, les Verts ont déjà enregistré l'arrivée de trois recrues, à savoir Bakary Sako, Paul Bernardoni ainsi que Sada Thioub. Mais c'est encore loin d'être terminé puisque Pascal Dupraz n'a pas caché ses ambitions d'ici le 31 janvier. « J’ai été clair : on veut un défenseur central, un attaquant de pointe et un latéral. Mais si on prend un latéral droit, ce n’est pas parce qu’Yvann n’est pas au niveau. C’est pour que le groupe soit encore plus homogène, le rendre encore plus performant. Il sous performe, il va falloir qu’il performe et même qu’il surperforme parce qu’on a musardé », assure-t-il dans les colonnes du Progrès .

Gnagnon a été enregistré à la LFP

Et alors qu'Eliaquim Mangala est proche de s'engager à l'ASSE, un autre joueur devrait prochainement être officialisé à savoir Joris Gnagnon. L'ancien Rennais s'entraîne depuis plusieurs semaines avec les Verts et son arrivée était déjà d'actualité avec Claude Puel. Mais l'officialisation de cette signature tarde à être annoncée ce qui a jeté un froid sur ce dossier, d'autant plus que la condition physique du défenseur central serait loin d'être optimale. Cependant, le contrat de Joris Gnagnon a bien été enregistré à LFP et le profil du joueur apparaît sur le site de la Ligue avec le numéro 23. Par conséquent, il ne manque plus que l'officialisation de l'ASSE.