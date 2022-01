Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo engagé dans un gros bras de fer avec cette pépite de Pochettino !

Publié le 19 janvier 2022 à 13h45 par D.M.

Leonardo aimerait prolonger le contrat d'Ismaël Gharbi, perçu en interne comme un solide espoir. Mais le joueur ne semble pas être convaincu par les arguments de son directeur sportif.

A chaque mercato, la même rengaine. Le PSG ne parvient pas à convaincre ses plus solides espoirs de rester dans la capitale. En manque de temps de jeu au sein du club parisien, certains n’hésitent pas à s’exiler. Ces dernières années, plusieurs jeunes ont réussi à s’imposer dans de prestigieuses équipes européennes. L’exemple le plus frappant est celui de Kingsley Coman, aujourd’hui titulaire indiscutable au Bayern Munich. En coulisses, Leonardo se démène pour éviter de nouveaux départs et tente de trouver un accord avec certains espoirs du centre de formation comme Xavi Simons, Edouard Michut ou Ismaël Gharbi.

Leonardo veut prolonger Gharbi, mais...