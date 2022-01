Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo prépare un grand ménage avec les pépites du projet QSI !

Publié le 15 janvier 2022 à 23h15 par D.M.

Directeur sportif du PSG, Leonardo va devoir se pencher sur l'avenir de plusieurs jeunes joueurs, en manque de temps de jeu au sein du club parisien.

Le mercato hivernal sera l’occasion pour Leonardo de renflouer les caisses du club et de se séparer de plusieurs joueurs. Après avoir prêté Rafinha à la Real Sociedad, le directeur sportif du PSG pourrait se séparer de Layvin Kurzawa, mais aussi de Sergio Rico. Mais Leonardo a d’autres dossiers sensibles à gérer, notamment celui qui concerne la gestion des jeunes joueurs. Dotés d’un énorme talent, Edouard Michut et Xavi Simons grappillent du temps de jeu en équipe première cette année, mais se poseraient, malgré tout, des questions sur leur avenir au PSG. Bloqué par la présence de stars, les deux pépites ne fermeraient pas la porte à un départ à la fin de la saison.

Le PSG pourrait se séparer de plusieurs titis