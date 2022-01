Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Les doutes d’Icardi sur son avenir...

Publié le 15 janvier 2022 à 22h10 par A.C.

Mauro Icardi est une nouvelle fois annoncé proche d’un possible départ du Paris Saint-Germain, avec la Juventus qui pourrait bien le convaincre à revenir en Serie A.

L’hiver est chaud pour Mauro Icardi. Pas vraiment convaincant au Paris Saint-Germain lors de la première partie de saison, l’attaquant de 28 ans est une nouvelle fois lié à la Juventus, avec Massimiliano Allegri qui insisterait pour son arrivée. Celle-ci ne devrait toutefois se faire qu’en cas de départ d’Alvaro Morata, réclamé par Xavi au FC Barcelone et les choses semblent bloquer. AS a en effet annoncé ce samedi qu’Icardi et le PSG ne seraient pas vraiment décidés à se séparer et aucune opération à trois bandes pourrait donc voir le jour en ce mercato hivernal.

La Juve ne le laisse pas insensible