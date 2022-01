Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L'opération Haaland plombée par... Lewandowski ?

Publié le 19 janvier 2022 à 12h15 par A.D.

Pour pallier le possible départ de Kylian Mbappé en 2022, le PSG compte miser sur Erling Haaland ou Robert Lewandowski. Alors que le buteur polonais sera en fin de contrat le 30 juin 2023, le Bayern aimerait sceller son avenir au plus vite pour pouvoir préparer au mieux l'arrivée d'Erling Haaland si besoin.

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le PSG a prévu de s'attaquer à Erling Haaland en priorité si Kylian Mbappé vient à partir le 1er juillet. En plan B, Leonardo a identifié le profil de Robert Lewandowski. Et comme l'a indiqué Bild , le Bayern compterait placer son numéro 9 sur le marché à l'été 2022 s'il ne prolonge pas d'ici là. D'après le média allemand, l'écurie munichoise aimerait même sceller l'avenir de Robert Lewandowski au plus vite pour se préparer potentiellement à passer à l'action pour Erling Haaland.

Erling Haaland, le digne hériter de Lewandowski au Bayern ?