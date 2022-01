Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Aulas débarque sur un gros dossier de Longoria !

Publié le 19 janvier 2022 à 11h45 par G.d.S.S.

En quête d’un renfort offensif avant l’arrivée de Cédric Bakambu, l’OM avait notamment coché le nom de Mostafa Mohamed. Et c’est au tour de l’OL de se pencher sur le buteur de Galatasaray.

La semaine passée, l’OM a officialisé l’arrivée de Cédric Bakambu (30 ans) qui était libre depuis le début du mois de janvier depuis son départ de Chine, et Pablo Longoria a donc obtenu le renfort qu’il souhaitait en attaque. En parallèle, le président de l’OM avait étudié l’option menant à Mostafa Mohamed (24 ans) comme l’avait révélé la presse turque, et ce dossier atterrit désormais dans les mains d’un autre club de Ligue 1.

L’OL débarque pour Mohamed