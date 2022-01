Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La sortie fracassante de Dortmund sur l'avenir d'Haaland !

Publié le 19 janvier 2022 à 11h30 par Amadou Diawara

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le PSG veut recruter Erling Haaland en priorité en cas de départ de Kylian Mbappé en 2022. Alors que le buteur du Borussia Dortmund a reproché à sa direction de lui mettre la pression pour qu'il scelle son avenir, Hans-Joachim Watzke a tenu à mettre les choses au clair sur le sujet. Par ailleurs, le directeur général du BVB a également lâché ses vérités sur l'avenir d'Erling Haaland.

En fin de contrat le 30 juin avec le PSG, Kylian Mbappé se rapproche dangereusement du Real Madrid. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le numéro 7 parisien a donné sa parole au Real Madrid pour un départ libre et gratuit à l'issue de la saison. Conscient de la situation, le PSG a d'ores et déjà choisi son digne héritier. Selon les informations du 10 Sport, révélées le 25 aout, Leonardo compte miser en priorité sur Erling Haaland pour la potentielle succession de Kylian Mbappé. Et alors que son numéro 9 est suivi par le PSG et plusieurs autres écuries européennes, le Borussia Dortmund lui mettrait la pression pour qu'il prenne une décision rapidement quant à son avenir. Une attitude qu'Erling Haaland a dénoncé dernièrement. « Le Borussia Dortmund a commencé à me mettre beaucoup de pression. Ils veulent que je prenne ma décision maintenant » , a regretté l'international norvégien, avant d'en rajouter une couche lors d'un entretien accordé à Jan Aage Fjørtoft il y a quelques jours : « Quand est-ce que je veux prendre ma décision pour mon avenir ? Pas maintenant, parce que nous sommes au milieu d'une période difficile avec beaucoup de matchs. Tout ce que je veux, c'est jouer au football, mais je ne peux pas le faire maintenant... » .

«Le fait que le BVB lui fixerait un ultimatum, c'est une totale connerie»

Alors que cette sortie ne lui a pas échappée, Hans-Joachim Watzke n'a pas manqué de répondre à Erling Haaland. « En principe, ce n'était pas un problème. (...) Erling s'en est apparemment un peu offusqué, mais nous ne pouvons pas l'influencer. C'est ce que nous lui avons dit. Le fait qu'un média ou un autre écrive que le BVB lui fixerait certainement un ultimatum - jusqu'en février était écrit quelque part la semaine dernière - c'est une totale connerie. Pour un joueur qui parle désormais bien l'allemand, mais qui ne comprend pas encore tout, il est parfois difficile de savoir si c'est un officiel qui l'a dit ou si ce sont de pures spéculations des médias. Nous sommes arrivés à un stade où 98% des spéculations viennent des médias. Il n'y a absolument aucun problème entre nous », a expliqué le directeur général du Borussia Dortmund lors d'un entretien accordé à la chaine allemande ARD .

«Si Erling devait vraiment partir, et cela peut arriver, nous trouverons une solution»