Mercato - PSG : La Juventus monte au créneau pour Dybala !

Publié le 19 janvier 2022 à 7h15 par A.C.

Maurizio Arrivabene, administrateur délégué de la Juventus, s’est exprimé au sujet de la situation de Paulo Dybala, qui a alerté plusieurs gros clubs européens dont le PSG.

Que se passe-t-il entre Paulo Dybala et la Juventus ? Alors qu’une prolongation semblait acquise, la presse italienne parle de tensions toujours plus vives entre le club turinois et son capitaine, dont le contrat se termine dans seulement quelques mois. Une situation qui n’a pas manqué d’attirer l’attention des plus grands clubs et notamment le Paris Saint-Germain, qui a déjà été lié à Dybala par le passé. Ce dernier pourrait être un successeur de Kylian Mbappé à moindre cout, même si nous vous avons révélé sur le10sport.com que les favoris du PSG restent Erling Haaland et Robert Lewandowski.

« En février nous aurons tout le temps de parles à tous ces joueurs, y compris Dybala »