Mercato - PSG : Le forcing du Qatar continue pour Zinedine Zidane !

Publié le 19 janvier 2022 à 5h00 par T.M.

Pour remplacer Mauricio Pochettino, le PSG rêve de Zinedine Zidane. Et en coulisses, le Qatar s’activerait pour régler cette arrivée au plus vite.

Au PSG, les jours de Mauricio Pochettino pourraient bien être comptés. Si l’Argentin est sous contrat jusqu’en 2023, son départ pourrait être intervenir en fin de saison, ou même bien avant. Les rumeurs ne cessent de se multiplier à ce sujet, et pour le remplacer, un nom revient avec insistance : Zinedine Zidane. D’ailleurs, comme le10sport.com avait pu vous le révéler, l’arrivée de Zizou se précise en coulisses alors que son conseiller, Alain Migliaccio, le pousse pour rejoindre le PSG.

« Le PSG fait le forcing… »