Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Une grosse opération envisagée avec Mourinho ? La réponse !

Publié le 19 janvier 2022 à 5h15 par T.M.

En ce mois de janvier, Boubacar Kamara est vivement annoncé du côté de l’AS Rome. De quoi donner lieu à certaines rumeurs concernant une possible grosse opération entre les Romains et l’OM.

Dans sa dernière année de contrat, Boubacar Kamara n’est pas parti pour prolonger avec l’OM. A la fin de la saison, le joueur de Sampaoli pourrait donc partir librement, à moins qu’il ne soit vendu durant ce mois de janvier pour permettre à Pablo Longoria de récupérer quelques millions d’euros. Au fil des jours, ce scénario prend d’ailleurs de l’ampleur et c’est du côté de l’AS Rome que Kamara est annoncé. Alors que José Mourinho devrait prochainement se séparer d’Amadou Diawara, c’est le Marseillais qui pourrait venir le remplacer.

Un prix au rabais pour Lopez et Ünder ?