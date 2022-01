Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria déjà en grand danger pour ce crack de L2 !

Publié le 18 janvier 2022 à 20h15 par A.M.

Intéressé par Isaak Touré, l'OM va devoir se frotter à une très grosse concurrence dans ce dossier ainsi qu'aux exigences du Havre.

En quête de renforts défensifs en vue de la saison prochaine, l'OM s'intéresserait à Isaak Touré (18 ans) qui évolue au Havre en Ligue 2. Il faut dire qu'avec le probable départ de Boubacar Kamara ainsi que celui de William Saliba, dont le prêt en provenance d'Arsenal ne s'accompagne pas d'une option d'achat, le club phocéen doit anticiper et préparer l'avenir. Mais la piste menant à Isaak Touré est semée d'embûches.

Plusieurs clubs sont dans le coup pour Isaak Touré