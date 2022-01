Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le clan Kamara s’active pour son départ !

Publié le 18 janvier 2022 à 14h10 par G.d.S.S.

Alors que Boubacar Kamara envisage de quitter l’OM dès cet hiver, son entourage multiplierait les contacts avec les cadors étrangers pour lui trouver un point de chute.

« On m’envoie un peu partout en ce moment…Mais je suis bien entouré, je reste concentré sur le terrain. En dehors du terrain, je viens d’avoir mon deuxième enfant et je me concentre sur ma vie de famille. Mes collègues ? On parle pas de ça ! », indiquait Boubacar Kamara dimanche dernier au sujet de son avenir très incertain avec l’OM, lui dont le contrat arrivera à expiration en juin prochain. À en croire les dernières tendances de la presse italienne, Kamara aurait décidé de quitter son club formateur dès cet hiver, et les pistes de renom ne manquent pas à son sujet.

La Juve, le Milan AC et l’AS Rome discutent pour Kamara