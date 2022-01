Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Kamara fait une annonce fracassante en interne !

Publié le 19 janvier 2022 à 18h45 par A.C.

En fin de contrat avec l’Olympique de Marseille, Boubacar Kamara est annoncé proche d’un départ à l’AS Roma en ce mercato hivernal, une piste qui semble lui plaire.

La prochaine étape de la jeune carrière de Boubacar Kamara pourrait bien être la Serie A. Face à l’impossibilité de prolonger son contrat, Pablo Longoria semble déterminé à vendre le joueur formé à l’Olympique de Marseille et une piste semble se confirmer en ce mercato hivernal, avec l’AS Roma. La presse italienne assure qu’après Sergio Oliveira et Ainsley Maitland-Niles, le directeur sportif Tiago Pinto aurait promis un autre renfort de taille à José Mourinho avec Kamara. Si tout cela se confirme, l’OM pourrait tirer entre 4 et 5M€ de la vente du défenseur ou milieu de 22 ans.

Kamara annonce à la Roma qu’il veut quitter l’OM cet hiver