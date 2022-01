Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La presse espagnole lâche une bombe sur l’arrivée de Zidane !

Publié le 19 janvier 2022 à 17h15 par T.M.

Du côté du PSG, l’arrivée de Zinedine Zidane ne cesse de faire parler. Et visiblement, au sein du vestiaire parisien, cela serait même acté.

Aujourd’hui, c’est donc Mauricio Pochettino qui est l’entraîneur du PSG. Cela ne devrait toutefois plus durer très longtemps. Alors que les critiques sont nombreuses à l’encontre de l’Argentin, pourtant sous contrat jusqu’en 2023, son départ pourrait rapidement intervenir. De plus en plus, il semble acté que Pochettino ne sera plus sur le banc du PSG la saison prochaine, lui qu’on annonce à Manchester United. Et pour le remplacer, un nom revient sans cesse, celui de Zinedine Zidane. Actuellement libre, l’ancien entraîneur du Real Madrid est le grand rêve du Qatar. Et comme le10sport.com vous l’avait révélé, cela avance très bien pour l’arrivée de Zidane à Paris.

Une arrivée actée ?