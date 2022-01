Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo a fixé le tarif pour Julian Draxler !

Publié le 19 janvier 2022 à 16h45 par A.D.

Pour se donner les moyens de prolonger Kylian Mbappé, Leonardo envisagerait de se séparer de Mauro Icardi, Layvin Kurzawa et de Julian Draxler. En ce qui concerne le milieu offensif allemand, le directeur sportif du PSG aimerait boucler une vente d'environ 20M€.

En fin de contrat le 30 juin avec le PSG, Kylian Mbappé se rapproche dangereusement d'un départ libre et gratuit vers le Real Madrid. En effet, comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le numéro 7 parisien a donné sa parole au Real Madrid pour le rejoindre à l'issue de la saison. Ainsi, Florentino Pérez est on ne peut plus confiant et n'a même pas prévu de plan B au cas où ce dossier venait à capoter. De son côté, le PSG ne perdrait pas espoir et s'activerait en coulisses pour pouvoir prolonger Kylian Mbappé.

Un transfert à 20M€ pour Julian Draxler ?