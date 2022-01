Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un gros coup à 0€ prend forme pour le Qatar avec Pogba !

Publié le 19 janvier 2022 à 21h15 par D.M.

Manchester United ne cacherait pas son pessimisme dans le dossier Paul Pogba. Le milieu de terrain envisagerait de quitter le club anglais à l'issue de la saison.

Le feuilleton Paul Pogba repart de plus belle. Annoncé dans le viseur du PSG lors des dernières sessions de transferts, le milieu de terrain serait toujours une piste de Leonardo. Comme indiqué par le Parisien , l’international français ne dirait pas non à un retour en France à la fin de la saison. Lié à Manchester United jusqu’en juin prochain, Paul Pogba a de grandes chances de quitter la Premier League, même si Ralf Rangnick a botté en touche. « Je ne sais pas (ndlr à propos du contrat de Pogba). Je ne peux pas répondre, je ne m'occupe pas de ça » a confié l’entraîneur des Red Devils .

Pogba ne souhaiterait pas prolonger