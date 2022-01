Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nouveau coup de tonnerre dans le feuilleton Pogba ?

Publié le 19 janvier 2022 à 14h15 par Th.B.

Bien que Leonardo semble être déterminé à attirer Paul Pogba au PSG lors de la prochaine intersaison, le milieu de terrain de Manchester United n’aurait pas encore fermer la porte à une prolongation de contrat chez les Red Devils.

Les semaines passent et l’avenir de Paul Pogba n’est pas plus clair. Du côté de Manchester United, on semblerait avoir tourné la page puisque les dirigeants du club mancunien se pencheraient sur les dossiers Jude Bellingham, John McGinn et Declan Rice selon The Daily Telegraph . Pour confirmer cette tendance, l’entraîneur intérimaire des Red Devils Ralf Rangnick a tenu à affirmer en conférence de presse ce mardi qu’il ne savait rien d’une potentielle signature de contrat de Paul Pogba. De bon augure pour Leonardo qui chercherait à attirer le champion du monde au PSG par l’intermédiaire de son futur statut d’agent libre en juin prochain.

Prolonger à Manchester, Pogba y penserait toujours