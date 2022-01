Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Dupraz lâche ses vérités sur le feuilleton Mateta !

Publié le 19 janvier 2022 à 12h10 par A.M.

En quête d'un avant-centre, l'ASSE a longtemps fait de Jean-Philippe Mateta sa priorité. Un dossier compliqué comme le confirme Pascal Dupraz.

Arrivé sur le banc de l'ASSE en fin d'année, Pascal Dupraz a rapidement fait de l'arrivée d'un avant-centre sa grande priorité. Et pour cause, avec le départ à la CAN de Wahbi Khazri, qui occupe la pointe de l'attaque stéphanoise depuis plusieurs mois bien que ce ne soit pas son poste de prédilection, les Verts se retrouvent sans solution. Ignacio Ramirez est retourné en Uruguay, tandis que Jean-Philippe Krasso est également sur le départ. Par conséquent, de nombreuses pistes sont évoquées du côté du Forez où Jean-Philippe Mateta fait figure de priorité.

«Moins on se dévoile, plus on a de chances de voir nos desseins se confirmer»