Mercato - PSG : Le suspense est à son comble pour Paul Pogba !

Publié le 19 janvier 2022 à 5h45 par Th.B.

Directeur sportif du PSG, Leonardo aurait les yeux rivés sur la situation de Paul Pogba du côté de Manchester United alors que l’entraîneur intérimaire des Red Devils n’a clairement pas laissé entendre qu’une prolongation de contrat soit à l’ordre du jour.

Et si Paul Pogba quittait Manchester United à l’issue de la saison, soit au moment de l’expiration de son contrat chez les Red Devils ? En effet, à l’instar de Kylian Mbappé au PSG, l’engagement contractuel liant Pogba à United aurait de fortes chances de ne pas être reconduit au vu de la situation actuelle. De quoi permettre à Leonardo de garder espoir quant à ses chances d’attirer Pogba au PSG l’été prochain. Et ce n’est pas l’entraîneur intérimaire de Manchester United qui dira le contraire.

« Il s'est engagé jusqu'à la fin de la saison »