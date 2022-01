Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Zidane, Pogba… L’espoir renait au PSG pour Mbappé !

Publié le 19 janvier 2022 à 4h30 par T.M.

Alors que tout semblait indiquer que Kylian Mbappé allait quitter le PSG libre pour le Real Madrid, la tendance pourrait bien être en train de s’inverser.

L’été dernier, le PSG faisait le choix de refuser 200M€ du Real Madrid pour Kylian Mbappé. Une décision forte qui exposait toutefois le le club de la capitale a un gros danger. En effet, le Français est dans sa dernière année de contrat et le risque est qu’il parte libre à l’été. Une menace qui n’a cessé de se préciser dernièrement. Pour beaucoup, l’avenir de Mbappé s’écrire au Real Madrid, où Florentino Pérez est plus confiant que jamais à l’idée d’accueillir le joueur du PSG dans les mois à venir.

Une prolongation pour Mbappé ?