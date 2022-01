Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un coup de théâtre se confirme pour Mbappé !

Publié le 18 janvier 2022 à 14h15 par A.M.

Bien que le contrat de Kylian Mbappé prenne fin en juin prochain, le PSG semble plus que jamais confiant à l'idée de prolonger son attaquant.

En fin de contrat en juin prochain, Kylian Mbappé cristallise toutes les attentions. Dans le viseur du Real Madrid, l'attaquant français a même vu le PSG refuser plusieurs offres de transfert l'été dernier allant de 160 à 200M€. Et pourtant, Kylian Mbappé avait reconnu avoir réclamé son départ afin d'éviter de quitter le club de la capitale libre à l'issue de son bail. C'est désormais ce qui risque de se produire puisque l'attaquant champion du monde voit son contrat s'achever en juin prochain et qu'il est autorisé à signer un pré-contrat avec le club de son choix depuis le 1er janvier.

Le PSG est désormais confiant pour la prolongation de Mbappé