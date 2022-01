Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Lewandowski a pris une grande décision pour son avenir !

Publié le 19 janvier 2022 à 23h10 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin 2023 avec le Bayern, Robert Lewandowski devrait être poussé vers la sortie l'été prochain s'il ne prolonge pas d'ici là. Alors qu'il figure sur les tablettes du PSG, le buteur polonais aurait décidé de prendre le temps avant de sceller son avenir.

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, les deux priorités du PSG pour la potentielle succession de Kylian Mbappé sont Erling Haaland et Robert Lewandowski. D'après Bild , le Bayern a fixé ses conditions quant à l'avenir de son numéro 9. Alors que Robert Lewandowski sera en de contrat le 30 juin, le club bavarois compterait le vendre l'été prochain s'il ne prolonge pas d'ici là. Et alors que le Bayern aimerait être fixé au plus vite, l'ancien du Borussia Dortmund, quant à lui, préférerait attendre le dernier moment pour sceller son avenir.

Robert Lewandowski veut sceller son avenir au dernier moment