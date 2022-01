Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mbappé, Benzema... Enorme couac pour le Real Madrid avec Haaland ?

Publié le 19 janvier 2022 à 22h15 par A.D.

Pour pallier le potentiel départ de Kylian Mbappe en 2022, le PSG a prévu de miser en priorité sur Erling Haaland. Alors qu'il s'intéresserait également au buteur du Borussia Dortmund, le Real Madrid serait en plein dilemme sur ce dossier à cause de Karim Benzema, Vinicius Jr et du numéro 7 parisien.

En fin de contrat le 30 juin, Kylian Mbappé est peut-être déjà promis au Real Madrid. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, la star du PSG a donné sa parole à Florentino Pérez pour une signature libre et gratuite à la Maison-Blanche. Pour pallier le potentiel départ de Kylian Mbappé, Leonardo compte recruter Erling Haaland en priorité d'après Le10sport. Toutefois, le Real Madrid serait également sur les traces du buteur du Borussia Dortmund. Mais heureusement pour le directeur sportif du PSG, Kylian Mbappé, Karim Benzema et Vinicius Jr pourraient refroidir les ardeurs du club merengue concernant Erling Haaland.

Le Real Madrid à la peine pour Haaland à cause de Mbappe, Benzema et Vinicius Jr ?