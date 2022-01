Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Xavi reçoit un gros message sur le feuilleton Dembele !

Publié le 19 janvier 2022 à 22h30 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin avec le FC Barcelone, Ousmane Dembele pourrait quitter le club librement et gratuitement. Interrogé sur ce dossier, Javi Martinez a pris position.

Partira, ne partira pas ? L'avenir d'Ousmane Dembele est de plus en plus incertain. Alors que son contrat avec le Barça arrivera à terme le 30 juin, l'attaquant français peut négocier un départ libre et gratuit avec le club de son choix depuis le début du mois de janvier. Dos au mur, le FC Barcelone tenterait le tout pour le tout pour le prolonger, ou du moins éviter à tout prix un départ à 0€ le 1er juillet. Toutefois, Moussa Sissoko, l'agent d'Ousmane Dembele, se montrerait difficile en affaires. Lors d'un entretien accordé à Gerard Romero sur Twitch , Javi Martinez a donné son avis sur ce dossier. Selon ses dires, Ousmane Dembele devrait avoir le dernier mot quant à son avenir, et ce, malgré les agissements de son représentant.

«L'agent peut avoir une influence, mais au final, c'est le joueur qui a le dernier mot»