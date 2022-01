Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une énorme volte-face de Leonardo pour Mauro Icardi ?

Publié le 19 janvier 2022 à 18h15 par A.D.

Désireux de se débarrasser de Mauro Icardi au mois de janvier, Leonardo aimerait boucler un transfert. Toutefois, s'il ne parvient pas à vendre son numéro 9 avant la dernière semaine du marché, le directeur sportif du PSG pourrait se résoudre à le céder en prêt. Ce qui pourrait profiter à la Juventus.

Depuis le début de la saison, Mauro Icardi n'est pas du tout dans son assiette. Peu épargné par les pépins physiques et ayant souffert de problèmes personnels, le buteur argentin n'évolue pas à son meilleur niveau ces derniers mois. A tel point que le PSG souhaiterait s'en débarrasser définitivement lors de ce mercato hivernal. Dans l'idéal, Leonardo aimerait vendre Mauro Icardi. Toutefois, s'il ne trouve pas preneur pour son numéro 9 d'ici la fin du marché, le directeur sportif du PSG pourrait finalement accepter de le prêter.

Le PSG pourrait ouvrir la porte à un prêt pour Mauro Icardi fin janvier