Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Ancelotti a fixé un prix improbable pour Eden Hazard !

Publié le 19 janvier 2022 à 16h30 par Amadou Diawara

En grande difficulté au Real Madrid, Eden Hazard est devenu indésirable. Alors qu'il voudrait se débarrasser de son numéro 7, Carlo Ancelotti ne réclamerait plus que 20M€ pour son transfert, et ce, pour être certain de le vendre pour économiser son salaire XXL. Toutefois, aucun club ne serait prêt à répondre aux exigences d'Eden Hazard. De son côté, l'ancien de Chelsea serait heureux au Real Madrid malgré son faible temps de jeu.

Etincelant sous les couleurs de Chelsea, Eden Hazard a tapé dans l'oeil du Real Madrid. A tel point que le club merengue a cassé sa tirelire pour pouvoir s'offrir ses services à l'été 2019. Comme l'a précisé Calciomercato.com , Florentino Pérez aurait déboursé environ 160M€ au total pour le transfert d'Eden Hazard, soit 40M€ en 2019, 56M€ en 2020 et 64M€ en 2021. Une somme pas du tout rentabilisée. En effet, Eden Hazard n'est pas dans son assiette depuis sa signature au Real Madrid. Alors qu'il peine à évoluer à son plus haut niveau, l'international belge a perdu sa place de titulaire sous l'égide de Carlo Ancelotti. Pire, Eden Hazard serait même devenu indésirable au Real Madrid.

Un transfert à 20M€ pour Eden Hazard ?

Selon les informations de Calciomercato.com , le Real Madrid de Carlo Ancelotti aimerait se débarrasser d'Eden Hazard dès le mois de janvier. Dans cette optique, la direction de la Maison-Blanche aurait placé son numéro 7 sur le marché pour essayer de récupérer une partie des 160M€ investis lors de son transfert. Toutefois, Eden Hazard a vu sa cote dégringoler depuis sa signature au Real Madrid il y a deux ans et demi. Conscient de la situation, Florentino Pérez aurait donc fixé son prix en fonction pour la vente de son attaquant belge. En effet, le président merengue serait prêt à laisser filer Eden Hazard contre la somme dérisoire de 20M€, et ce, pour la simple et bonne raison qu'il voudrait faire des économies sur son salaire, qui avoisinerait les 15M€ annuels.

Le départ d'Eden Hazard bloqué par son salaire XXL ?