Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : L'énorme mise au point de Carlo Ancelotti sur Eden Hazard !

Publié le 19 janvier 2022 à 15h00 par D.M.

Présent en conférence de presse ce mercredi, Carlo Ancelotti s'est exprimé sur l'avenir d'Eden Hazard, annoncé sur le départ par la presse espagnole.

A en croire la presse espagnole, l’aventure d’Eden Hazard au Real Madrid touche à sa fin. Régulièrement éloigné des terrains en raison de soucis physiques, l’international belge voudrait terminer la saison avant de changer d’air. Président du club merengue , Florentino Perez ne le retiendra pas en cas d’offre satisfaisante. Annoncés comme des destinations possibles pour Hazard, Chelsea et Newcastle ne seraient, en réalité, pas des options selon les dernières informations de Marca . Ce mercredi, Carlo Ancelotti s’est exprimé sur ces rumeurs.

« Pour le moment, il est encore madrilène »