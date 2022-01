Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Pérez prépare trois départs colossaux à 0€ !

Publié le 19 janvier 2022 à 12h00 par A.M.

Plusieurs joueurs du Real Madrid voient leur contrat s'achever en juin prochain. Et si Florentino Pérez continue de négocier pour en prolonger certains, trois d'entre eux vont partir libre.

Au sein du Real Madrid, l'opération prolongation est lancée. Et pour cause, ils sont nombreux à voir leur contrat s'achever prochainement. Toni Kroos, Mariano, Dani Ceballos, Marco Asensio et Nacho ont un bail jusqu'en 2023 ce qui laisse une marge de manœuvre à Florentino Pérez, ce qui n'est pas le cas pour les quatre dont le contrat court jusqu'en juin prochain à savoir Luka Modric, Gareth Bale, Isco et Marcelo. Mais alors que la prolongation de l'international croate est une priorité, pour les trois autres la situation est bien différente.

Bale, Marcelo et Isco ne prolongeront pas