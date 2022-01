Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ça s’emballe pour l’avenir de Kylian Mbappé !

Publié le 19 janvier 2022 à 13h30 par G.d.S.S.

En fin de contrat en juin prochain avec le PSG, Kylian Mbappé fait l’objet de nombreuses spéculations, et son avenir est sur toutes les lèvres en Espagne. Et même si l’attaquant français semble déjà promis à un départ libre pour le Real Madrid cet été, le club de la capitale ne perd pas espoir de le prolonger…

Parmi les dossiers qui devraient faire couler beaucoup d’encre l’été prochain, le cas Kylian Mbappé occupe une place bien à part. L’attaquant français arrivera au terme de son contrat avec le PSG au mois de juin, et son départ au Real Madrid ne semble plus faire l’ombre d’un doute. Comme le10sport.com vous l’a révélé, Mbappé dispose déjà d’un accord moral avec le club merengue , à tel point que Florentino Pérez, très confiant sur l’issue de ce feuilleton, n’ait même pas activé de plan B. Et la presse espagnole confirme la tendance pour l’attaquant du PSG…

« Mbappé jouera au Real Madrid la saison prochaine »

Au micro de l’émission El Chiringuito, le présentateur Josep Pedrerol confirme que Kylian Mbappé débarquera en Espagne à l’été 2022 après la fin de son contrat au PSG : « Je vous assure que Kylian Mbappé jouera au Real Madrid la saison prochaine. Le PSG pense qu'il ne peut plus rien faire pour le retenir », a indiqué le journaliste espagnol. Le scénario semble donc déjà écrit pour l’international français vu de l’autre côté des Pyrénées, et pourtant… Ce mercredi matin, RMC Sport assure que Kylian Mbappé n’a pris aucune décision définitive quant à son avenir. En effet, les discussions n’ont jamais été rompues entre la direction du PSG et l’entourage de l’ancien Monégasque, et le Qatar envisage de lui proposer un contrat de courte durée pour le conserver au moins l’an prochain au Parc des Princes. Le feuilleton Mbappé s’emballe donc plus que jamais en coulisses avec diverses versions qui s’opposent.

