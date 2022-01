Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Zidane doit-il être l’entraîneur du PSG face au Real Madrid ?

Publié le 19 janvier 2022 à 8h00 par La rédaction

Rêvant à tout prix de Zinedine Zidane, le PSG voudrait qu’il débarque avant même la rencontre de Ligue des Champions face au Real Madrid. Le bon choix pour le club de la capitale ?

Aujourd’hui, Mauricio Pochettino est l’entraîneur du PSG. Cela fait maintenant un peu plus d’un an que l’Argentin est en poste. Toutefois, l’expérience est loin d’être la meilleure pour le natif de Murphy qui est vivement critiqué pour le jeu proposé par son équipe. Des critiques qui pourraient et devraient être fatales à Pochettino. Aujourd’hui, il semble assuré que l’entraîneur du PSG ne sera plus là la saison prochaine. Pire encore, son départ pourrait intervenir dans les prochains jours.

Maintenant ou en fin de saison ?

Alors que le PSG ne devrait pas continuer avec Mauricio Pochettino, c’est Zinedine Zidane qui a été identifié comme son successeur. le10sport.com vous avait d’ailleurs expliqué que les choses avançaient bien en coulisses pour l’ancien entraîneur du Real Madrid. Aujourd’hui, Zizou est ainsi le rêve du Qatar, qui espère le réaliser le plus tôt possible. Ainsi, en Espagne, il est notamment annoncé que le PSG ferait le forcing pour nommer Zidane avant le match aller de Ligue des Champions face au Real Madrid le 15 février prochain. Alors que le niveau actuel des Parisiens laissent à désirer, ce changement d’entraîneur pourrait donc changer les choses en bien et peut-être amener le club de la capitale à enfin remporter la Ligue des Champions…



Alors, Zidane doit-il être l’entraîneur du PSG contre le Real Madrid ?