Mercato - PSG : Une grosse révolution à prévoir cet été au PSG ?

Publié le 19 janvier 2022 à 19h45 par T.M.

Alors que l’arrivée de Zinedine Zidane au PSG se précise, ce grand changement pourrait n’être que le premier d’une révolution opérée au sein du club de la capitale.

Bien que les résultats soient bons pour le PSG, en tête de la Ligue 1, qualifié pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions et toujours en course en Coupe de France, le jeu proposé n’est pas à la hauteur des attentes. Pointé du doigt, Mauricio Pochettino devrait en faire les frais à la fin de la saison. Malgré un contrat jusqu’en 2023, l’Argentin ne devrait pas continuer et c’est Zinedine Zidane qui est annoncé pour le remplacer au PSG. Le début d’une révolution au sein du club de la capitale ?

Ça va bouger au PSG !