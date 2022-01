Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : L’agent de Cristiano Ronaldo fait irruption dans le dossier Kamara !

Publié le 19 janvier 2022 à 19h30 par A.C.

Boubacar Kamara semble de plus en plus proche d’un départ de l’Olympique de Marseille, avec l’AS Roma qui pousserait pour l’avoir cet hiver. Pourtant, José Mourinho pourrait bien faire un autre choix...

C’est un divorce qui peut faire mal, mais qui semble indispensable. Formé à l’Olympique de Marseille est cadre de l’équipe ces dernières années, Boubacar Kamara s’approche de la fin de son contrat et ne semble absolument pas vouloir prolonger. Pour ne pas le perdre dans quelques mois, Pablo Longoria aurait ainsi pris la décision de le vendre dès ce mercato hivernal. Il faut dire que Kamara a la cote à l’étranger. Son nom a récemment été lié à des clubs comme le FC Barcelone, Manchester United, le Bayern Munich ou encore l’AC Milan et la Juventus. Aucun ne semble pourtant prêt à faire quelque chose cet hiver, préférant attendre la fin du contrat qui le lie à l’OM ! La seule solution pour Longoria semble donc être l’AS Roma, où José Mourinho réclamerait d’autres renforts afin de remonter la pente en Serie A. Sergio Oliveira et Ainsley Maitland-Niles sont déjà arrivés, mais le coach romain aurait demandé à son directeur sportif Tiago Pinto de faire son possible pour arracher Kamara à l’OM.

Jorge Mendes veut faire changer d’avis Mourinho... avec Moutinho !

Ce mercredi, la presse italienne jette toutefois un grand froid sur un départ qui semblait quasiment acquis ! D’après les informations de La Gazzetta dello Sport , une toute nouvelle piste aurait été offerte à l’AS Roma avec João Moutinho, dont le contrat avec Wolverhampton se termine en juin prochain. C’est Jorge Mendes, agent de l’ancien de l’AS Monaco ou encore de Cristiano Ronaldo, qui aurait contacté son compatriote Tiago Pinto ainsi que José Mourinho, dont il gère également la carrière. Il Corriere dello Sport confirme ces informations et précise que Moutinho pourrait venir donner un coup de main à la Roma pendant six mois, avant de raccrocher les crampons à la fin de la saison et intégrer le staff de Mourinho.

Kamara met la pression sur la Roma