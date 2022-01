Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Kamara se rapproche de Mourinho !

Publié le 18 janvier 2022 à 22h15 par A.C.

Alors qu’une prolongation semble impossible, Boubacar Kamara pourrait bien quitter l’Olympique de Marseille cet hiver, avec l’AS Roma qui semble désormais être favorite pour l’accueillir.

C’est une sorte d’échec pour l’Olympique de Marseille. Formé au club et très important pour les différents coachs passées ces dernières années, Boubacar Kamara pourrait sortir par la petite porte. Devant la crainte de le perdre à la fin de son contrat, Pablo Longoria a travaillé d’arrache-pied pour lui trouver un club et en Italie on assure que ce sera l’AS Roma, où José Mourinho chercherait un troisième renfort après Sergio Oliveira et Ainsley Maitland-Niles. En cas d’accord, l’OM pourrait tirer entre 4 et 5M€ de la vente de Kamara, qui connaitrait à 22 ans un tout nouveau championnat avec la Serie A.

C’est très chaud pour Kamara