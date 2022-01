Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Plus aucun doute sur l'arrivée de Zinedine Zidane au PSG !

Publié le 19 janvier 2022 à 18h30 par T.M.

Cela fait maintenant plusieurs mois que le nom de Zinedine Zidane circule pour être le prochain entraîneur du PSG. Et alors que les rumeurs ne cessent de se multiplier à ce sujet, cela semble aujourd’hui de plus en plus clair : Zizou devrait bien remplacer Mauricio Pochettino sur le banc parisien.

Il y a un peu plus d’un an maintenant, le PSG décidait de faire confiance à Mauricio Pochettino pour entraîner le club de la capitale. Une décision qui est aujourd’hui loin de porter ses fruits. A Paris, l’Argentin ne fait pas l’unanimité et les critiques sont nombreuses à propos du jeu proposé par l’équipe de Pochettino. Ainsi, l’union entre le PSG et le natif de Murphy pourrait ne pas durer. Bien que l’entraîneur parisien soit sous contrat jusqu’en 2023, un départ pourrait être acté à la fin de la saison. La question sera alors de savoir qui viendra le remplacer au PSG et aujourd’hui, il y a de moins en moins de doutes concernant l’identité du futur entraîneur parisien puisque tous les regards se tournent vers Zinedine Zidane, qui pourrait ainsi connaitre son deuxième club en tant que technicien après le Real Madrid.

Les planètes s'alignent pour Zidane