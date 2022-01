Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Gros coup de froid sur l’avenir d’Alvaro Gonzalez !

Publié le 19 janvier 2022 à 17h45 par T.M.

Poussé vers la sortie à l’OM, Alvaro Gonzalez pourrait finalement ne pas rejoindre les Girondins de Bordeaux, dont il semblait pourtant proche dernièrement.

A l’OM, Jorge Sampaoli ne compte plus sur certains joueurs. L’entraîneur argentin vient notamment d’avoir gain de cause avec Jordan Amavi, qui a été prêté avec option d’achat à l’OGC Nice. Et désormais, Sampaoli veut se débarrasser d’Alvaro Gonzalez, qui n’entre plus dans ses plans sur la Canebière. Reste encore à trouver un point de chute à l’Espagnol, qui ne manquerait pas de prétendants en Ligue 1. Ainsi, l’ASSE, Strasbourg et surtout Bordeaux étaient très intéressés par Alvaro Gonzalez. Les Girondins semblaient d’ailleurs prêts à offrir un gros contrat au défenseur central pour le convaincre.

Retournement de situation ?