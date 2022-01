Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un gardien de Pochettino a trouvé un accord pour son départ !

Publié le 19 janvier 2022 à 17h10 par Th.B.

Alors que Sergio Rico aurait trouvé un terrain d’entente avec Majorque pour son prêt, Leonardo n’en aurait pas encore fait de même bien que le directeur sportif du PSG tiendrait des discussions positives au sujet du troisième gardien parisien et que les positions des différentes parties se soient rapprochées.

Après Rafinha, qui s’en est allé en prêt à la Real Sociedad, Bandiougou Fadiga qui a été définitivement transféré à l’Olympiakos, ou encore les prêts de Kenny Nagera à Avranches et de Teddy Alloh à Eupen, Leonardo pourrait boucler un autre prêt. En effet, le directeur sportif du PSG travaillerait en coulisses pour boucler le départ de Sergio Rico qui dispose d’une belle cote sur le marché anglais et espagnol. Et Majorque semblerait être la prochaine destination du troisième gardien du PSG derrière Keylor Navas et Gianluigi Donnarumma. D’ailleurs, les positions entre le PSG et Majorque se seraient considérablement rapprochées ces dernières heures.

Rico est tombé d’accord avec Majorque, le PSG pas encore…