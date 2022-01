Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La presse anglaise lâche une bombe sur Paul Pogba !

Publié le 19 janvier 2022 à 15h45 par D.M.

A en croire la presse anglaise, le PSG serait le mieux placé pour accueillir Paul Pogba à la fin de la saison. Le milieu de terrain ne devrait pas prolonger son contrat avec Manchester United.

Le PSG avait réalisé un dernier mercato estival époustouflant, parvenant à mettre la main sur des joueurs comme Lionel Messi, Sergio Ramos ou Gianluigi Donnarumma sans verser la moindre indemnité de transfert. Souhaitant continuer sur sa lancée, Leonardo recherche des opportunités sur le marché et aurait flairé le bon coup pour Paul Pogba. Le directeur sportif du PSG aurait décidé de relancer ce dossier. Et pour cause, le milieu de terrain n’a toujours pas prolongé son contrat avec Manchester United et se dirige tout droit vers un départ à la fin de la saison.

Le PSG serait en pôle pour Pogba