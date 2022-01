Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le clan Kurzawa lance les hostilités pour son avenir !

Publié le 19 janvier 2022 à 15h15 par A.D.

Indésirable au PSG, Layvin Kurzawa aurait de fervents admirateurs en Serie A, et notamment du côté de Naples, Rome et Milan. Dans cette optique, son agent devrait rejoindre l'Italie en fin de semaine pour lui trouver un nouveau point de chute.

Malgré un contrat qui court jusqu'au 30 juin 2024, Layvin Kurzawa ne devrait plus faire long feu au PSG. Utilisé qu'à une seule reprise cette saison - lors du Trophée des Champions face au LOSC - l'arrière gauche français serait plus que jamais indésirable à Paris. Ainsi, Leonardo pousserait Layvin Kurzawa vers la sortie et tenterait de lui trouver un nouveau club cet hiver. Conscient de la situation, l'agent du joueur s'activerait également en coulisse pour aller voir ailleurs avant la fin du mois de janvier.

L'agent de Kurzawa va rencontrer des clubs italiens en fin de semaine ?