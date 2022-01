Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Pascal Dupraz annonce clairement la couleur pour la fin du mercato !

Publié le 19 janvier 2022 à 12h30 par Arthur Montagne

Bien que l'ASSE ait déjà officiellement enregistré l'arrivée de trois nouveaux renforts, Pascal Dupraz espère bien voir débarquer encore plusieurs joueurs. Le nouvel entraîneurs de Verts ne cache d'ailleurs pas ses ambitions et réclame trois recrues supplémentaires. L'une d'entre elles sera Eliaquim Mangala.

Comme attendu, l'ASSE est très active cet hiver. Le club du Forez, dernier de Ligue 1, a vu plusieurs cadres se rendre au Cameroun afin d'y disputer la CAN, ce qui contraint les Verts à se renforcer. Dans cette optique, après avoir obtenu la signature de Bakary Sako, libre de tout contrat, l'ASSE a finalisé les prêts de Paul Bernardoni et de Sada Thioub en provenance d'Angers, comme révélé en exclusivité par le10sport.com. Bien que ce ne soit pas encore officiel, Joris Gnagnon est également présent au sein de l'effectif stéphanois, mais ne sera pas apte tout de suite. Cependant, c'est encore insuffisant aux yeux de Pascal Dupraz qui attend encore trois recrues. « On va pouvoir présenter une équipe plus offensive quand on aura retrouvé tout le monde et qu’on pourra recruter. J’ai été clair : on veut un défenseur central, un attaquant de pointe et un latéral. Mais si on prend un latéral droit, ce n’est pas parce qu’Yvann n’est pas au niveau. C’est pour que le groupe soit encore plus homogène, le rendre encore plus performant. Il sous performe, il va falloir qu’il performe et même qu’il surperforme parce qu’on a musardé », assure l'entraîneur de l'ASSE au Progrès .

Dupraz veut encore trois recrues