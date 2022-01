Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Un contre-la-montre lancé pour l’arrivée de Mangala !

Publié le 19 janvier 2022 à 18h10 par T.M.

Annoncé à l’ASSE, Eliaquim Mangala n’a pas encore signé son contrat. Les Verts s’activeraient pourtant pour régler cela au plus vite.

La 5ème recrue hivernale arrive pour Pascal Dupraz. Alors que l’entraîneur de l’ASSE a notamment l’envie de recruter un défenseur central, c’est Eliaquim Mangala qui est sur le point de rejoindre le Forez. Actuellement libre, l’ancien défenseur de Manchester City doit parapher un contrat de 6 mois avec les Verts. « Il répond à des critères fixés en amont du mercato. On considérait que les joueurs devaient connaître le championnat de France et lui il connaît encore mieux que le championnat de France puisqu’il est international. Il a joué dans des grands clubs et évolue au poste de défenseur central, poste qui est recherché », a notamment assuré ces dernières heures Dupraz.

Mangala présent face à l’OL ?