Mercato : Cette mise au point sur l’avenir de Luis Suarez !

Publié le 19 janvier 2022 à 19h40 par La rédaction

Ces dernières heures, il a été question d’un intérêt d’Aston Villa pour Luis Suarez. L’attaquant de l’Atlético de Madrid serait toutefois loin d’un retour en Premier League.