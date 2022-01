Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La presse espagnole lâche encore une bombe sur Mbappé !

Publié le 19 janvier 2022 à 8h15 par A.M. mis à jour le 19 janvier 2022 à 8h16

Bien que différent médias assurant que le PSG a repris espoir concernant la prolongation de Kylian Mbappé, Josep Pedrerol, le présentateur du Chiringuito, assure que l'attaquant français jouera au Real Madrid.

Le feuilleton Mbappé est encore loin d'avoir livré son verdict. Et pour cause, alors qu'il avait réclamé son départ du PSG l'été dernier pour rejoindre le Real Madrid, l'attaquant voit son contrat s'achever en juin prochain et peut depuis le 1er janvier, signer un pré-contrat avec le club de son choix. Cependant, ces derniers jours, la tendance semblait s'inverser puisque Téléfoot et The Telegraph assuraient que les discussions entre Kylian Mbappé et le PSG tournaient désormais autour d'une prolongation de courte durée. ESPN ajoutant même le club de la capitale était plus confiant que jamais.

«Mbappé jouera au Real Madrid la saison prochaine»